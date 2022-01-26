Щербаков прочел четверостишие Омара Хайяма на открытой тренировке

Во время открытой тренировки перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ российский боец Максим Щербаков по прозвищу Топор прочитал стихотворение иранского поэта и философа Омара Хайяма.

«Кто битым жизнью был, тот большего добьется,

Пуд соли съевший, выше ценит мед.

Кто слезы лил, тот искренней смеется,

Кто умирал, тот знает, что живет» — такое четверостишие выбрал спортсмен.

В ходе прошедшей открытой тренировки бойцы показали свои навыки в ударной технике. Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов рассказал, что практически все бойцы уже готовы к своим поединкам.

В ходе «Вечера бокса» Новоселов встретится на ринге с Щербаковым. На пресс-конференции, посвященной шоу, Щербаков заявлял, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

Российский боец Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, отработал удары перед боем с Зелемханом Дукаевым. Ранее в этот же день оба спортсмена рассказали о подготовке к бою.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.