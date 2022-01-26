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В Германии раскрыли степень зависимости от российского газа

Министр экономики и защиты климата ФРГ Хабек: Германия зависит от газа из России на 55%
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Основные объемы газа из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу «Северный поток – 1». Страна зависит от него на 55%. Об этом в среду, 26 января, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

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«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа <…> Все договоры о поставках [газа] из России соблюдаются <…> Большая часть поступает по «Северному потоку – 1», — заявил Хабек.

По его словам, в свете опыта текущей зимы, когда заполненность подземных хранилищ газа находится на исторически низком уровне, следует принять меры по недопущению повторения такой ситуации в будущем.

Ранее в этот день исполнительный директор германской Ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ Германии находится сегодня на самом низком за всё время уровне.

В то же время он отметил, что из-за довольно мягкой погоды напряженность на рынке газа в данный момент не столь сильная.

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