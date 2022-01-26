Новоселов рассказал о готовности бойцов к «Вечеру бокса»

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов в ходе открытой тренировки перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ, состоявшейся в среду, 26 января, рассказал, что практически все бойцы уже готовы к своим поединкам.

«Тут все, в принципе, почти подготовлены. Бои буквально через день, одна-две тренировки уже ничего не решат», — сказал он.

Новоселов отметил, что в ходе открытой тренировки бойцы предпочитают не раскрывать своих секретов, поскольку там присутствуют соперники и журналисты.

«Все пришли показать открытый урок, тренировку. (…) Здесь такая дружеская атмосфера, многие не раскрывают свои тайны и секреты. Потому что это всё на камеру показывают. У меня просто гимнастика», — заключил он.

В ходе «Вечера бокса» Новоселов встретится на ринге с Максимом Щербаковым, известным также как Макс Топор. На пресс-конференции, посвященной шоу, Щербаков заявлял, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.