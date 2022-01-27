Помнить вечно: самые известные фильмы о холокосте

«Жизнь прекрасна» итальянца Роберто Бениньи стал одним из самых необычных фильмов о холокосте. Герой трагикомедии, попав в лагерь смерти с маленьким сыном, убеждает ребенка что всё вокруг — лишь игра. Картина получила три «Оскара»