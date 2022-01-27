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Помнить вечно: самые известные фильмы о холокосте

Многие кинокартины основаны на реальных событиях
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Фото: Universal Pictures
27 января в мире отмечается День памяти жертв холокоста. О трагедии еврейского народа в годы нацизма написаны тысячи книг, сняты документальные и художественные фильмы. Кадры из самых заметных кинопроизведений о холокосте, включая и самый, вероятно, известный — «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Studio Canal
«Пианист» Романа Полански был снят по автобиографии музыканта Владислава Шпильмана, выжившего в Варшавском гетто. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и три «Оскара»
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Фото: George Stevens Productions
В 1959 году на экраны вышел «Дневник Анны Франк» Джорджа Стивенса, рассказывающий о голландской девочке, погибшей в концлагере Берген-Бельзен
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Фото: Vertical Media
Биографическая драма о юности знаменитого французского мима Марселя Марсо «Сопротивление» была снята режиссером Джонатаном Якубовичем. Фильм рассказывает об участии артиста в спасении еврейских сирот в оккупированной Франции
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Фото: LM Media
Российско-белорусский фильм «Уроки фарси», снятый американцем Вадимом Перельманом, по мнению критиков, показал новый взгляд на одну из главных трагедий ХХ века. Герой фильма выдает себя за перса, чтобы выжить в концлагере
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Фото: Продюсерский центр Андрея Кончаловского
«Рай» Андрея Кончаловского выдвигался от России на «Оскар», но не вошел в число номинантов. Фильм получил премию Федерации еврейских общин России за отображение трагедии холокоста
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Фото: Патриот Продакшнс
Константин Хабенский в «Собиборе» поведал историю восстания в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский
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Фото: Melampo Cinematografica
«Жизнь прекрасна» итальянца Роберто Бениньи стал одним из самых необычных фильмов о холокосте. Герой трагикомедии, попав в лагерь смерти с маленьким сыном, убеждает ребенка что всё вокруг — лишь игра. Картина получила три «Оскара»
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Фото: Légende Films
«Облава» Розлин Бош рассказывает историю трех еврейских семей, попавших в 1942 году на переоборудованный нацистами под временную тюрьму зимний велодром Парижа. Фильм безжалостно раскрывает роль французских коллаборационистов в уничтожении евреев Франции
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Фото: Scion Films Limited
«Жена смотрителя зоопарка» новозеландки Ники Каро основана на реальной истории смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время немецкой оккупации. За свой героизм супруги Жабинские были признаны в Израиле праведниками народов мира
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