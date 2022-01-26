Дацик поставил деньги на свою победу в предстоящем бою с Дукаевым

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал в среду, 26 января, в беседе с «Известиями», что поставил деньги на собственную победу в бою с Зелимханом Дукаевым. По словам спортсмена, он сделал сразу несколько ставок, в том числе на других участников «Вечера бокса» — Максима Новоселова и Павла Шульского.

28 января в студии РЕН ТВ состоится боксерское шоу «Winline Вечер бокса», зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы: Дацик и Дукаев, Шульский и Никита Бачин, а также Новоселов и Макс Щербаков. Начало в 23:00 мск.

Как рассказал Дацик, ему пришлось серьезно изменить свою тактику. Боец добавил, что его оппонент отличается скоростью передвижения по рингу, что, по признанию спортсмена, доставляет некоторые неудобства.

«Мне удобнее с более высокими, с более тяжелыми боксировать. В случае с Пулеметчиком пришлось менять всю тактику, готовиться под него. Проблема в том, что я его могу снести «колхозным ударом», но в него не попадешь, потому что он шустрый и скоростной. При этом удар у него есть. Он может шустро, резко попасть в челюсть. Поэтому у меня такая борода, чтобы он не смог прицелиться», — сказал Дацик.

Вместе с тем он уточнил, что Дукаев является профессиональным боксером. Именно поэтому, по словам Дацика, их встреча будет крайне интересной.

Ранее в этот день российский боец Денис Вильданов признался, что в паре Дукаев–Дацик намерен болеть за последнего. По мнению спортсмена, в предстоящей схватке Дацик забьет своего легкого по весу соперника, а Зелимхану не удастся «отбегать».

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто. Боксер рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.