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Трамп назвал безумием возможную отправку военнослужащих США в Европу

Трамп: отправка военных США в Европу — безумие
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Планы администрации США по возможной отправке американских военных в Европу на фоне ситуации вокруг Украины — безумие. Об этом 26 января заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в эфире подкаста The Great America Show.

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По его словам, во время его нахождения у власти такого бы не произошло.

«Теперь очередь за Тайванем», — сказал он.

Как продолжил Трамп, США «больше не уважают», а подобная политика действующего президента США Джо Байдена способна «привести к третьей мировой войне».

24 января представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай переброски их в Европу. В этот же день намерение укреплять восточное крыло альянса в Европе подтвердили в Белом доме. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки напомнила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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