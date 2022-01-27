Опрос показал одну из причин тревожности

Люди, придерживающиеся диет, часто ощущают тревожность и панику, а также страдают забывчивостью. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного разработчиком приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG.

Порядка 17% всех опрошенных придерживались специальной диеты. Две трети (66%) таких респондентов поделились, что следовали своей индивидуальной диете, и всего лишь треть ответов пришлась на более распространенные варианты (34%). Так, самой популярной из наиболее известных диет оказалась палеодиета (10% от общего количества следующих диетам), второе место разделили кето-диета (7%) и белковая (6%). Вегетарианцами оказались всего 5% опрошенных.

Как выяснилось, около 20% придерживающихся диет людей имеют проблемы с памятью и постоянно или очень часто что-либо забывают. Еще 26% также страдают от периодической забывчивости и регулярно упускают что-то из виду. Схожие результаты были обнаружены и касательно тревожности респондентов — те же 46% следующих диетам часто или на регулярной основе испытывают сильную тревогу или панику. При этом 16% из них находятся в этом состоянии постоянно или же очень часто. Также 42% опрошенных отмечают потерю фокуса и дефицит внимания.

Отмечается, что многие респонденты не исключали потребление кофеина во время нахождения на диете. Только четверть опрошенных (24% от общего количества следующих диетам) полностью отказывается от кофе во время следования диетам, в то время как большинство (36%) предпочитает оставлять в своем рационе хотя бы одну чашку кофе в день.

Эксперты также выяснили, что наименее склонны к эмоциональному заеданию люди, которые никаким диетам не следуют, — блокируют свои эмоции едой только 22% таких респондентов. Те, кто следует диетам, чуть реже способны сдерживать себя в этом вопросе — среди следующих диетам опрошенных 27% считают себя склонными к эмоциональному заеданию. Значительно выбивается в этом вопросе количество людей, потребляющих много фастфуда и сладкого — среди них 48% готовы заедать свои трудности вкусной едой. Другое небольшое отличие наблюдается в количестве тренировок: среди следующих диетам людей свыше 15% уделяют физическим занятиям от 3 часов в неделю, в то время как среди респондентов с обычным питанием таких всего 12%.

По словам главного научного сотрудника Ornament Health AG Элины Шарифуллиной, диета, особенно блицдиета или слишком жесткий отказ от пищи, расценивается людьми не как постепенное, последовательное изменение образа жизни навсегда, а остается средством скорой помощи, неким медицинским вмешательством, которое для абсолютного большинства людей является стрессом, чем-то негативным и ожиданием скорейшего прекращения этого вмешательства.

6 декабря диетолог Михаил Гинзбург перечислил способы здорового похудения. Он рассказал, что, для того чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть.