Минтранс скорректировал данные о пассажиропотоке авиакомпаний в 2021 году

В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 млн человек, что на 60% больше, чем в «пандемийном» 2020-м, но на 13,3% меньше, чем в 2019-м. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса в среду, 26 января.

«На внутренних воздушных линиях перевезено более 87,5 млн пассажиров, что почти на 56% больше, чем в 2020 году, и на 20% превышает показатель 2019 года», — добавили в министерстве.

12 января министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом составил «около 112 млн человек», а «внутренние перевозки достигли 89 млн пассажиров».

Авиакомпания «Аэрофлот» является крупнейшим перевозчиком в России по итогам 2021 года. В прошлом году она перевезла 21,4 млн человек, что на 42,5% меньше, чем в 2019 году. Авиакомпания S7 Airlines перевезла в минувшем году 17,8 млн пассажиров, что на 24,5% больше по сравнению с 2019 годом, «Победа» — 14,4 млн человек, что на 40% больше, «Россия» — 9,96 млн — на 14% меньше, «Уральские авиалинии» — 9,2 млн — на 4% меньше.

По итогам 2022 года Минтранс ожидает роста пассажиропотока авиакомпаний, сообщил журналистам 24 января замглавы ведомства Игорь Чалик.

«Вы видите, что происходит с «Омикроном», очень сложно что-либо спрогнозировать», — сказал Чалик, отвечая на вопрос, на сколько вырастет трафик.

По данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток авиакомпаний резко упал до 69,2 млн человек из-за ведения ограничений на международные полеты из-за пандемии.