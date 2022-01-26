В Forbes оценили шансы Украины на успех в морском бою с Россией

Шансы Военно-морских силы Украины оказать сопротивление России в случае вооруженного конфликта крайне низкие. Такое мнение выразил обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

По его мнению, украинская десантная флотилия слишком мала для противодействия более сильному Военно-морскому флоту РФ. Журналист убежден, что для успешного исхода операции Украине необходимо обеспечить соблюдение трех условий.

Так, ВМС Украины должны выдержать сильные бомбардировки и не капитулировать. Кроме того, украинские военные должны организовать контратаку для обхода атакующих с фланга.

При этом Экс допустил сценарий, при котором украинский флот «пойдет ко дну через один-два часа после начала операции». О вероятности такого исхода говорит значительное преимущество России на море и в воздухе, считает автор статьи.

В конце декабря депутат Верховной рады Олег Волошин указал на многократное преимущество Военно-воздушных сил России над украинской армией. По его словам, с таким уровнем высокотехнологичного оснащения ВС РФ могли бы уничтожить армию Украины в считаные минуты.

При этом Россия многократно опровергала заявления украинских и западных политиков о якобы планируемом «вторжении» на Украину. Москва подчеркивала, что не вынашивает подобные планы, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории. Как подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия никогда не угрожала украинскому народу.