Инвестиционный стратег оценил покупку «Сбером» российских магазинов «Стокманн»

Подписание «Сбером» и владельцем российской сети магазинов одежды, обуви и товаров для дома «Стокманн» Яковом Панченко соглашения о покупке 100% доли торговой сети — логичный шаг для «Сбера». Такое мнение в среду, 26 января, «Известиям» выразил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

По его словам, «Сбер» целенаправленно развивает свою экосистему, а другие его конкуренты, например «Яндекс.Маркет», «Озон», уже «оседлали» и хорошо развивают направление fashion (мода).

«Ну и «Сбер» как бы тоже первые шаги сделал в направлении fashion. Теперь нужно в этом сегменте усилить позиции и «Стокманн», причем не только fashion, но и товары для детей и для дома, поэтому такой более универсальный бизнес», — подчеркнул эксперт.

Соглашение со «Стокманн» позволит «Сберу», который, как отметил Суверов, был признан компанией Brand Finance самым сильным брендом в Европе, еще больше усилить свой бренд в части категории fashion и стать мультиканальным маркетплейсом «СберМегаМаркет».

На сегодняшний день «Сбер» имеет возможности для финансирования проектов по развитию и для того, чтобы усилить конкурентные позиции. Кроме того, IT-специалисты компании, по словам Суверова, достаточно хороши и способны квалифицированно развивать онлайн-каналы продаж, которые могут соседствовать с офлайном и разными другими форматами.

В «Сбере» рассказали о соглашении о покупке 100% доли российской торговой сети «Стокманн» ранее в этот же день. Сделку планируется закрыть в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений ее участников и согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Стороны уже подписали документ о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме «Сбера».

«Сбер» хочет сделать «Стокманн» и свой сервис онлайн-торговли «СберМегаМаркет» стратегическими партнерами и интегрировать их друг с другом. С помощью этого компания планирует усилить свои позиции в электронной коммерции и увеличить долю доходов в сегменте fashion от общего оборота сервисов онлайн-торговли.

Компания STOCKMANN была основана в 1862 году в Хельсинки. Сейчас ее универмаги работают в Европе и России. В «Стокманн» в России представлено больше 600 брендов, в сети 12 офлайн-магазинов — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году компания запустила интернет-магазин. По данным «Сбера», оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей. Ежемесячная аудитория сайта stockmann.ru насчитывает 1,5 млн посетителей.