Задержанные в Германии россияне не обращались за помощью в посольство

В посольство РФ в Германии не поступало обращений от задержанных на въезде в ФРГ россиян. Об этом в среду, 26 января, заявили «Известиям» в дипмиссии.

«Соответствующее обращение от российских граждан в посольство не поступало. В случае его поступления готовы оказать предусмотренную действующим российским законодательством поддержку в рамках имеющихся полномочий», — указали в диппредставительстве.

Ранее в этот же день стало известно, что в Германии при попытке нелегального въезда в страну задержали российскую семью из шестерых человек.

По данным правоохранителей, на федеральной трассе полиция остановила для проверки две машины, следующие из Польши. В ходе осмотра выяснилось, что помимо водителей, в салоне находились граждане России, четверо из них — дети в возрасте от одного года до девяти лет.

Полиция ФРГ заявила, что россияне предъявили просроченные польские документы о разрешении на жительство. В настоящее время правоохранители проводят расследование в отношении 40-летнего отца и 29-летней матери детей по подозрению в несанкционированном въезде. Водители оказались гражданами Украины — они вернулись в Польшу.

По предварительной информации, семья находится в пункте первичного приема мигрантов земли Бранденбург.