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Макс Топор процитировал Омара Хайяма на открытой тренировке

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Боец Максим Щербаков, известный также как Макс Топор, зачитал стихотворение Омара Хайяма во время открытой тренировки перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ.

«Кто битым жизнью был, тот большего добьется,
Пуд соли съевший, выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется,
Кто умирал, тот знает, что живет», — продекламировал Щербаков.

Открытая тренировка, в ходе которой бойцы отработали удары и маневры, прошла в среду, 26 января. Сам «Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.

На пресс-конференции, посвященной шоу, Щербаков заявлял, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

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