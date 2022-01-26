Стали известны дата и место похорон артиста Расми Джабраилова

Отпевание заслуженного артиста РСФСР Расми Джабраилова состоится в 11:00 мск в четверг, 27 января, в храме Священномученика Антипы Пергамского в Колымажном переулке в Москве. Об этом сообщает 26 января Пятый канал.

Отмечается, что после отпевания близкие артиста поедут на Троекуровское кладбище, где и будет похоронен Джабраилов.

Артист скончался на 90-м году жизни 22 января после продолжительной болезни.

Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м — режиссерский факультет. С 1964-го служил в Театре на Таганке, с 1993-го — в «Содружестве актеров Таганки», а в 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Маяковского.

В текущем репертуаре театра он исполнял роли в спектаклях «Плоды просвещения», «Таланты и поклонники», «Женитьба». Широкому зрителю артист знаком по роли в сериале «Моя прекрасная няня».