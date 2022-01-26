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Арестованный по делу о нападении на вдову Градского признал вину

Адвокат: арестованный по делу о нападении на вдову Градского признал вину
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Арестованный по делу о нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко признал вину в содеянном в полном объеме и готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщил в среду, 26 января, адвокат Умеджона Жабборова Игорь Чевычалов.

«Он полностью признал вину. Мотив своих действий объяснил желанием подзаработать. При этом он раскаивается и готов сотрудничать со следствием», — сказал адвокат в беседе с ТАСС.

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Жабборова задержали 26 января. Он оказался ранее судимым мужчиной 1994 года рождения. Под арестом он пробудет до 16 марта 2022 года.

О нападении на Коташенко с целью ограбления стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, которые заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

17 января источник «Известий» рассказал, что кто-то из близкого окружения потерпевшей мог знать, что в доме Коташенко хранится крупная сумма денег. При этом в тот же день российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что вдову Градского ограбил кто-то из ближайшего окружения актрисы.

22 января сообщалось о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы Градского. Однако на следующий день он был отпущен из-за алиби.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.

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