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В ФРГ предложили обсудить в рамках НАТО поставки оружия Украине

В ФРГ заявили о необходимости решать вопрос поставок оружия Украине в рамках НАТО
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Вопрос поставок оружия на Украину необходимо решать в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в среду, 26 января, заявил на пресс-конференции вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

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«В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и отрегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем <…> И затем закон будет решать, какие поставки следует впредь одобрять», — сообщил Хабек.

21 января стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Спустя день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Кулеба 23 января заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

До этого посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Также официальный представитель Кремля, заявил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнил, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.

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