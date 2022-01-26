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Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

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Россия примет необходимые ответные меры в случае, если Запад не даст конструктивного ответа на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил 26 января глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

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«В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — сказал глава российской дипломатии.

Как напомнил Лавров, американская сторона обещала подготовить и дать на этой неделе письменный ответ на российские инициативы. В зависимости от ответа МИД России вместе с коллегами из российских ведомств подготовят предложения президенту РФ Владимиру Путину о дальнейших действиях, подчеркнул он.

Также Лавров заявил, что если Вашингтон попросит не публиковать ответ, Москва выполнит просьбу, но донесет до общественности его суть.

Как в этот же день сообщил CNN, Белый дом может направить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду. В ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем.

24 января в Госдепе США объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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