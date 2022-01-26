В Германии заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Нет сведений о том, что Россия не выполняет какие-либо обязательства по поставке газа. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду, 26 января, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договоренности по поставкам», — сообщил Хебештрайт.

Как заявил глава немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер, Германия нуждается в российском газе. По его словам, если прекратятся поставки из России, то Берлин сможет восполнить потребности в газе лишь спустя несколько недель. Также Германии придется платить за ресурсы по высоким ценам, сообщает «Газета.ru».

Ранее в этот же день США заявили о поиске альтернативы российскому газу для Европы. Великобритания ведет переговоры с крупными компаниями — производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений.