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Германия заявила о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

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Германия не имеет сведений о том, что Россия не выполняет какие-либо обязательства по поставкам газа. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду, 26 января, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«У нас нет никаких сведений о том, что российская сторона каким-либо образом не выполняет договоренности по поставкам», — сообщил он.

Ранее в этот день США заявили о поиске альтернативы российскому газу для Европы. Великобритания ведет переговоры с крупными компаниями — производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнил он.

Тогда же «Газпром» заявил об исторических минимумах запасов газа в подземных хранилищах газа Европы и Украины. На 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах стал на 14,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Кроме того, уже отобрано более 70% от объема газа, закачанного еще в летний сезон. А заполненность подземных хранилищ Германии, отмечает «Газпром», опустилась до 41,8%.

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