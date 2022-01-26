Пушилин ответил на предложение поддержать ДНР и ЛНР поставками оружия

Донецк будет приветствовать любое решение об оказании помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) для противостояния готовящейся агрессии со стороны Украины. Об этом 26 января заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя соответствующее предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

По его словам, данная инициатива является очень значимой для республики.

«На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведет исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ», — подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что принятие решения о поставках вооружения существенно усилило бы оборонительные возможности и позволило эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения ДНР и ЛНР.

Соответствующее заявление Турчак сделал ранее в этот день. По его словам, Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. Он также указал, что «Единая Россия» выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием.

Накануне на Украину прибыла новая партия технической помощи США. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах отправить новые грузы с военной помощью.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.