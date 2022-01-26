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Росприроднадзор начал проверку после ДТП с автоцистерной в Саранске

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Росприроднадзор проводит надзорные мероприятия в связи с растеканием химического вещества на почву после ДТП с автоцистерной под Саранском. Об этом 26 января сообщается на сайте ведомства.

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«22 января 2022 года в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия поступила информация об автомобильной аварии и опрокидывании в кювет автоцистерны с химическим веществом. Инспекторы ведомства оперативно выехали на место происшествия. В ходе осмотра территории на трассе М-5 на подъезде к Саранску было зафиксировано, что опрокинулся прицеп-цистерна, в которой транспортировался ортоксилол объемом 25 куб. м», — говорится в сообщении.

В результате аварии произошло растекание химического вещества на грунт. По предварительным оценкам Росприроднадзора, его объем может составлять несколько десятков литров. На месте аварии был произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы при участии специалистов лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».

В настоящее время проводятся необходимые исследования. По его результатам будет принято решение в рамках природоохранного законодательства.

В конце декабря в Оренбургской области в ДТП попала фура, перевозившая углекислый газ. Автомобиль Scania с автоцистерной слетел в кювет в Новосергиевском районе. В пресс-службе регионального УМВД сообщалось, что грузовой автомобиль перевозил углекислый газ, относящийся к IV классу опасности.

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