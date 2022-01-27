Активов поиск: чем грозит уголовное дело против СГ «Спасские ворота-М»

Сотрудникам страховой группы «Спасские ворота-М», которые могут быть причастны к махинациям с активами компании, грозит до четырех лет лишения свободы , а при выявлении сговора между ними — до семи лет, сообщили опрошенные «Известиями» юристы. Уголовное дело по заявлению Банка России возбудили 25 января: компанию подозревают в том, что она скрыла отсутствие денег на счетах по состоянию на 30 сентября 2020 года и тем самым ввела регулятор в заблуждение , выяснили «Известия». В конце 2020-го у страховщика уже отозвали лицензию, в связи с чем 70% жителей Ивановской области пришлось менять полисы.

Деньги есть

Уголовное дело в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» возбуждено по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финорганизации»), узнали «Известия». Ранее Банк России просил проверить компанию. В соответствии с заявлением регулятора, страховщик, пытаясь скрыть фактическое отсутствие активов по состоянию на 30 сентября 2020-го (на конец III квартала), предоставил в ЦБ недостоверную информацию о наличии денежных средств на счетах в банках «Интеза» и ВТБ .

Кроме того, в этой отчетности страховщик отразил ложные сведения о назначении объектов недвижимого имущества, говорится в заявлении ЦБ. Как полагает следствие, фальсификация финансовой отчетности потребовалась, чтобы избежать отзыва лицензии. Пока в материалах нет подозреваемых, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц группы «Спасские ворота-М» .

«Известия» направили запросы в МВД, Следственный комитет, ЦБ, а также в банки «Интеза» и ВТБ.

Активов поиск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Признаки вывода активов

Страховщик работает на рынке с 1992 года. В декабре 2020-го Банк России отозвал у группы «Спасские-ворота-М» лицензию на обязательное медицинское страхование . Это решение принято в связи с нарушением требований по инвестированию активов, следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ усмотрел в этих действиях угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС . Группа, в частности, была масштабно представлена в Ивановской области: там она обслуживала 70% жителей региона. Медицинская помощь держателям полисов всё равно оказывалась, а с 1 января 2021-го клиентов начали передавать другим страховщикам.

В соответствии с законодательством после отзыва регулятором лицензии в декабре 2020 года СГ «Спасские ворота-М» исключена из состава членов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сообщил его представитель «Известиям». Он обратил внимание, что целевые средства обязательного медицинского страхования поступают в медорганизации не одномоментно, находятся на отдельном банковском счете и расходуются только для оплаты услуг, оказанных в рамках территориальной программы ОМС, под контролем Фонда обязательного медицинского страхования и Банка России. Благодаря нормам законодательства об ОМС и предусмотренным им защитным механизмам отзыв лицензии, равно как и реорганизация любого из страховщиков, не влияют на возможность получения клиентами медпомощи , подчеркнули в ВСС.

Активов поиск Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По данным Агентства по страхованию вкладов, с 22 апреля 2021-го в отношении страховой группы «Спасские ворота-М» ведется конкурсное производство . По состоянию на 1 октября компании были выставлены требования на 113,4 млн рублей, и ничего из этой суммы не было выплачено.

В июне 2021-го ЦБ сообщал, что временная администрация в СГ «Спасские ворота-М», назначенная в конце 2020 года, по результатам анализа деятельности медстраховщика установила в действиях должностных лиц признаки вывода активов . По данным регулятора, он осуществлялся путем отчуждения земельного участка без получения денежных средств, заключения сделок по приобретению страховщиком объектов недвижимости по завышенной стоимости, реализации транспортных средств на нерыночных условиях. Эту информацию ЦБ тогда направил в Генпрокуратуру и МВД.

Что дальше

В ходе расследования предстоит установить конкретных физических лиц из числа руководителей и (или) работников компании, которые будут привлекаться к уголовной ответственности , отметил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Он продолжил: в деле фигурирует ч. 1 ст. 172.1 УК РФ, что влечет в случае установления вины конкретных лиц или лица риски назначения наказания в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы на срок до четырех лет с запретом занимать должности или заниматься определенной деятельностью.

Адвокат уточнил, что при установлении наличия признака группы лиц по предварительному сговору или организованной группы ответственность наступает уже по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — это преступление тяжкое и может повлечь назначение реального наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Активов поиск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сокрытие активов, их вывод на подконтрольных лиц, а также заключение сомнительных сделок на нерыночных условиях — распространенный элемент недобросовестной предпринимательской деятельности , утверждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Он уточнил, что такого рода действия чаще всего обнаруживаются при проведении добанкротных процедур (к примеру, санация) и в ходе рассмотрения дел о банкротстве.

— Такого рода схемы зачастую приводят к тому, что компания не может нормально функционировать и исполнять взятые на себя обязательства как перед своими контрагентами, так и перед внешними кредиторами. В ситуации с СГ «Спасские ворота-М» положение отягощается системной ролью этой компании в области обязательного медицинского страхования и вносит нестабильность на рынке данных услуг, а в конечном счете создает проблемы для потребителей, — подчеркнул Сергей Учитель.

По ожиданиям управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, ответственность между собой, скорее всего, разделит руководство компании, если его вина будет доказана.