В Башкирии нашли медь и золото в рудах

Компания «Полиметалл», ведущая геологоразведочные работы на Новопетровском лицензионном участке в Башкирии, оценила минеральные ресурсы полиметаллического месторождения в объеме 2,4 млн унций (74,6 т) условного золота со средним содержанием 8,0 г/т (граммов на тонну, в соответствии с кодексом Объединенного комитета по рудным запасам (JORC) от 2012 года). Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Росгеология», которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 26 января.

«Первые результаты оценки ресурсов подтверждают прогноз наших геологов о высоком потенциале обнаружения на Новопетровской площади промышленно значимых объектов с высоким содержанием меди, цинка, золота и серебра. При этом очевидна высокая эффективность стратегии «Росгео» по созданию партнерств с недропользователями, которая позволяет сократить сроки геологоразведки и ускорить вовлечение полезных ископаемых в экономику», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Росгеологии» Сергея Горькова.

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис заявил, что оценка ресурсов Новопетровского месторождения является «убедительным доказательством» того, что партнерство с юниорами — правильный подход к развитию геологоразведки.

По его словам, актив идеально отвечает критериям долгосрочной стратегии компании: обладает высокими содержаниями металлов, отличается низким воздействием на окружающую среду, имеет потенциал роста. Новопетровское более чем в два раза увеличивает долю меди в ресурсной базе компании, заключил Несис.

В целом первичные минеральные ресурсы месторождения по состоянию на 1 января 2022 года оцениваются в 9,2 млн т руды, в структуре извлекаемой ценности которой, по текущим ценам, медь составляет 37%, золото — 35%, цинк — 23%, серебро — 6%.

Первичная оценка ресурсов основана на данных по 87 скважинам колонкового бурения суммарной длиной 50,5 тыс. м, в том числе по 82 скважинам, пройденным в бурении в 2020–2022 годах после покупки «Полиметаллом» доли в проекте.

Согласно плану развития проекта, во II квартале 2023 года предполагается обновить оценку минеральных ресурсов месторождения, а в IV квартале — первичную оценку рудных запасов. Получение лицензии на добычу полезных ископаемых запланировано на I квартал 2024 года, подготовка предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта — на I квартал 2025-го.

Геологоразведочные работы на Новопетровском лицензионном участке ведет совместное предприятие «Полиметалла» (75%) и «Росгеологии» (25%). Его создали в 2020 году для выявления медно-цинково-колчеданной минерализации. Поисковое и оценочное бурение выполняют специалисты «Росгеологии».

Новопетровское месторождение находится в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, в 110 км от города Сибай, в промышленном регионе с доступом к сетевой электроэнергии и хорошо развитой инфраструктурой. Месторождение представлено первичными золото-медно-цинковыми колчеданными рудами.

В 2020 году «Полиметалл» купил 75-процентную долю в дочернем обществе «Росгеологии», владеющей лицензией на Новопетровскую площадь. «Полиметаллу» также принадлежит семилетний колл-опцион на выкуп 25-процентной доли в проекте у «Росгеологии» на основании оценки РЗ по JORC.

В апреле 2021 года аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Анна Юрова рассказала «Известиям», что Россия входит в тройку стран, лидирующих по производству золота. По итогам года в позитивном прогнозе рост объема экспортируемого российского золота может достигнуть 3%, говорила она.

В декабре в Минфине сообщили, что в январе–октябре 2021 года производство золота в России выросло на 1%. Производство добытого золота за отчетный период составило 249,98 т против 247,92 т за аналогичный период 2020 года, попутного золота — 14,14 т против 14,3 т, вторичного — 27,86 т против 26,76 т.