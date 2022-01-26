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В Германии прокомментировали усиление присутствия НАТО в Восточной Европе
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В Германии прокомментировали усиление присутствия НАТО в Восточной Европе

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Усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе — это реакция на ухудшающуюся ситуацию. При этом ФРГ рассчитывает на готовность РФ к переговорам об европейском мироустройстве, заявил «Известиям» 26 января спикер парламентской фракции СДПГ (Социал-демократической партии Германии) по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

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«Переброс военных и техники НАТО в страны Восточной Европы — это реакция на ухудшение ситуации. Однако для нас усилия по поиску политико-дипломатического решения — по-прежнему приоритет. Мы бросаем на это всю нашу энергию и рассчитываем на готовность Москвы к серьезным переговорам об устойчивом европейском мироустройстве, учитывающем все интересы», — подчеркнул он.

Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер, в свою очередь, отметил, что данная инициатива НАТО носит превентивный характер.

«Я уверен, что, когда ситуация в Украине улучшится, это можно будет обратить вспять», — сказал политик.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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