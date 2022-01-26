Число отравлений алкоголем и лекарствами сократилось в Приангарье

В Иркутской области зарегистрировано сокращение количества острых отравлений химической этиологии на 7% в 2021 году. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, число отравлений спиртосодержащей продукцией сократилось на 13,7%, до 571 случая. Кроме того, зарегистрировано 653 отравления лекарственными препаратами. 197 человек отравились наркотическими средствами, пишет ИА IrkutskMedia. В общей сложности зарегистрировано 2,53 тыс. случаев отравлений химической этиологии.

Основная часть отравлений спиртосодержащей продукцией приходится на употребление значительных доз этилового спирта. Всего погибли 119 человек. Зарегистрировано восемь случаев отравления метанолом, семь из которых стали смертельными.

При отравлениях лекарственными препаратами жители Приангарья чаще всего сообщали об употреблении противосудорожных, седативных и снотворных препаратов. На отравления психотропными веществами приходится 12,7% случаев.

С начала 2022 года в регионе спиртосодержащей продукцией отравились 11 человек.