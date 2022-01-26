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Амурский тигр появился в пригороде Арсеньева

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Охотнадзор выслеживает амурского тигра, которого ранее заметили в пригороде Арсеньева (Приморский край). Специалисты планируют вывезти животное дальше в тайгу.

Информация о появлении хищника появилась в социальных сетях около недели назад. Следы животного жители дачных поселков находили с начала января. Управление Росприроднадзора выдало разрешение на отлов тигра и перемещение его в новое место обитания. Пока же жителей Арсеньева просят воздержаться от прогулок возле лесных массивов, пишет ИА PrimaMedia. Также не стоит выпускать на самостоятельный выгул собак.

Эксперты считают, что в 2022 году возрастает риск выхода тигров к населенным пунктам. Из-за снежной зимы для хищников сократилась кормовая база.

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