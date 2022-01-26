В Рязани выпустили книгу с историями об улицах города

В Рязани выпустили книгу-фотоальбом об истории города «Говорит Рязань». Она содержит рассказы жителей о домах и улицах Рязани с фотографиями. Автор снимков — Светлана Крючкова.

Как пишет 62INFO.ru, книга создавалась на протяжении трех лет. Сначала идею зарегистрировали на краудфандинговой площадке. Стоимость проекта составляла 350 тыс. рублей. Часть суммы удалось набрать с помощью перечислений местных жителей.

На страницах книги — воспоминания рязанцев о годах, которые они провели в старых домах. Жители делятся историями, известными только их близким. На 50 разворотах можно увидеть деревянные и кирпичные современные здания. Часть домов уже не найти на улицах Рязани.