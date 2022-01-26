Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме под Белгородом

В Ивнянском районе Белгородской области в результате пожара погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Трагедия произошла 25 января в селе Череново. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Огонь повредил два коридора.

В пожаре погибла женщина 1940 года рождения. Как выяснилось, она являлась хозяйкой дома, пишет Бел.Ru.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала аварийная работа электросети. Обстоятельства устанавливаются.

25 января в Тулуне (Иркутская область) в результате пожара в жилом доме погибли 38-летняя женщина и ее двухлетний сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».