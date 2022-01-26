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MEGOGO Distribution выпустит в прокат новый триллер «Гонка со временем»

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17 февраля, на неделю раньше мирового релиза, MEGOGO Distribution выпустит в российский прокат новый триллер режиссера Филлипа Нойса «Гонка со временем». Главную роль в фильме исполнила двукратная номинантка на премию «Оскар» Наоми Уоттс.

По сюжету, школа захвачена неизвестным стрелком. Мать одного из учеников знает одно — ее сын там! Ей предстоит пробежать много миль, устроив гонку со временем, прежде чем она попадет в самый эпицентр событий. Каждая минута на счету и каждое мгновение может стать последним для ее ребенка.

На Международном кинофестивале в Торонто, где «Гонка со временем» впервые была представлена зрителям, мировые эксперты высоко оценили актерскую игру Наоми Уоттс в новой картине.

Эмоциональное напряжения матери на пределе: жив ли ее ребенок, находится ли он среди заложников или же сам является тем, кто принес в школу оружие, — вопросы, на которые у главной героини Эми пока нет ответов. Любая информации о сыне, которая поступает к ней, влияет на ее дальнейшие действия и задает сюжету всё более напряженный и драматичный вектор.

Наоми Уоттс: «В критический момент Эми становится невероятно решительной. Я думаю, что каждая мать в подобной ситуации могла бы пойти на невозможное. Когда я слышу в новостях о стрельбе в школе, то меня охватывает ужас и паника. Есть множество страхов, которые вы рисуете в своей голове, когда становитесь родителями. И я точно знаю, что об этих страхах нужно говорить. Фильм захватывает внимание аудитории с первых минут и держит в напряжении до самого конца».

Смотрите только в кино с 17 февраля.

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