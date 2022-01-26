Один человек погиб в ДТП на федеральной трассе в Якутии

Водитель автомобиля погиб в результате ДТП на федеральной автодороге «Лена» в Якутии. Установлено, что мужчина не пристегнулся ремнем безопасности.

Авария произошла вечером 25 января. 51-летний мужчина, управляя внедорожником Toyota, при движении в сторону села Качикатцы допустил съезд с проезжей части, из-за чего автомобиль опрокинулся.

Мужчина скончался на месте ДТП, уточняет ИА YakutiaMedia. В автомобиле не было пассажиров. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием пассажирского автобуса в Уфе. На Демском шоссе 31-летняя водитель легкового автомобиля не справилась с управление и врезалась в общественный транспорт. Три человека получили травмы.