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Вильданов назвал своего фаворита в бою Дацик–Дукаев

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Российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа в беседе с «Известиями» 26 января признался, что в паре Зелимхан Дукаев – Вячеслав Дацик намерен болеть за последнего.

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По мнению спортсмена, в предстоящей схватке Дацик забьет своего легкого по весу соперника, а Зелимхану не удастся «отбегать».

«Один раз мы со Славой стояли, скажем так, в легких парах, и я уже тогда понял, кто такой Вячеслав Дацик. Мне кажется, что если бы сейчас было время какого-нибудь Средневековья, он был бы тем викингом, который бы приплывал на ладье и нападал на Англию, грабил, бегал с топорами и сносил всем голову», — поделился он.

Как отметил Вильданов, Дацик не просто боксер, а боец, который «рвется в гущу боя».

«Зелимхан хоть и хороший боксер, но говорят, что мастер спорта не действующий — это уже не тот мастер спорта, это совсем другое. А Слава действующий боец. Я думаю, что он Зелимхана просто перебьет, тупо перебьет, будет переть как танк и просто изобьет Зелимхана», — отметил спортсмен.

Он признался, что хотел бы провести бой с Дациком по правилам бокса.

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто. Боксер рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Макс Щербаков. Начало в 23:00 мск.

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