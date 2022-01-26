Тела двух человек обнаружили в гараже в Рязани

В автомобильном гараже в Рязани обнаружили тела 23-летнего молодого человека и 17-летней девушки. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, тела нашли 25 января в салоне автомобиля в одном из гаражей, расположенных на улице Костычева. По предварительной версии, погибшие отравились выхлопными газами, пишет сайт kp.ru.

Следователи начали проверку по факту смерти двух человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 26 января стало известно, что полиция обнаружила на юге Москвы в запертой квартире тела двух человек. Дверь вскрыли сотрудники МЧС в присутствии арендодателя. Устанавливается причина смерти.