Прямой эфир
Мир
Германия поддержала участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Мир
Джонсон вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Мир
Лавров прокомментировал угрозы Запада ввести новые санкции против РФ
Общество
Ученый объяснил низкое число подтвержденных случаев «Омикрона» в России
Мир
Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска
Культура
Элтон Джон заболел COVID-19

Тела двух человек обнаружили в гараже в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В автомобильном гараже в Рязани обнаружили тела 23-летнего молодого человека и 17-летней девушки. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, тела нашли 25 января в салоне автомобиля в одном из гаражей, расположенных на улице Костычева. По предварительной версии, погибшие отравились выхлопными газами, пишет сайт kp.ru.

Следователи начали проверку по факту смерти двух человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 26 января стало известно, что полиция обнаружила на юге Москвы в запертой квартире тела двух человек. Дверь вскрыли сотрудники МЧС в присутствии арендодателя. Устанавливается причина смерти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022