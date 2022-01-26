Два случая гибели от обморожений зарегистрированы в Красноярском крае

Два человека погибли из-за сильного обморожения в Красноярском крае. Медики напоминают местным жителям о необходимости соблюдения мер безопасности при низкой температуре.

С ноября 2021 года за врачебной помощью обратились 173 человека, у которых выявлены обморожения. В числе пострадавших — 12 детей, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Двое взрослых скончались.

В министерстве здравоохранения напоминают, что опасность представляют не только морозы, но и прохладная погода. Обморожение может наступить при –5 градусах. Кроме того, переохлаждение приводит к тяжелой простуде и способствует тяжелому течению ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Казани в новогодние праздники значительно увеличилось количество переохлаждений. К медикам обратились 69 человек, обморожения выявлены у семи человек.