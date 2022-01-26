Проверку организовали по факту гибели человека на пожаре под Марксом

Под Марксом в Саратовской области в результате пожара в частом доме погиб человек. Организована доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел вечером 25 января в доме в селе Георгиевка на улице Советской. В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело неизвестного мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Причина возгорания, а также личность погибшего устанавливаются. По факту случившегося следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

25 января в Тулуне (Иркутская область) в результате пожара в жилом доме погибли 38-летяя женщина и ее двухлетний сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».