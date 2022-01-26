Прокуроры ведут проверку после ухода ребенка из новгородского детсада

В Великом Новгороде прокуратура проводит проверку после инцидента в одном из детских садов — там ребенок самовольно вышел за пределы учреждения.

Это случилось на территории детского сада № 83. Прокуроры изучили опубликованную в интернете запись с видеокамер, которые запечатлели, как мальчик открывает калитку и уходит. Воспитатель в это время отсутствовал.

Малыша заметил охранник, он и отвел ребенка обратно в детский сад, пишет ИА FlashNord.

25 января в Иркутской области четверо детей самостоятельно ушли из детского сада, чтобы пойти в магазин за сладостями. У одного из ребят были карманные деньги, остальные пошли с ним за компанию. Всё произошло, пока воспитательница помогала другим детям раздеться после прогулки.