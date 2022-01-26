В ФРГ отметили влияние на свою экономику любых санкций против РФ

Любые возможные санкции против России затронули бы экономику Германии. Об этом 26 января на брифинге в Берлине заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, ситуация на границе восточной части Украины опасная, поэтому он не хочет использовать слова что «было бы, если». Политик отметил, что власти Германии делают все, чтобы не дошло до применения новых антироссийских санкций.

«Если санкции будут, были бы введены, то нет таких, которые бы не затронули в том числе немецкую экономику», — добавил он, отвечая на возможное введение новых антироссийских ограничений.

Ранее в среду депутат комитета бундестага по обороне от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Джо Вайнгартен заявил «Известиям», что для деэскалации ситуации на Украине необходимо более тесное сотрудничество в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).

В свою очередь, член комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер указал на то, что отказ Германии от поставок оружия на Украину — «политическое следствие немецкой истории». Он подчеркнул, что правительство ФРГ не без оснований договорилось не поставлять вооружение в кризисные регионы.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что ЕС рассматривает возможность ввода санкций против России, в том числе в случае «ограничения поставок» газа. По информации издания, Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, при ограничении поставок газа».

В тот же день в Белом доме США предупредили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он отметил, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Как заявил агентству один из источников, ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничения на конвертирование валюты. Он также рассматривает меры по экспортному контролю, ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.