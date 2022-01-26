Причиной пожара с двумя погибшими в Тулуне стало короткое замыкание

Специалисты установили предварительную причину пожара в Тулуне (Иркутская область), в результате которого 25 января погибли женщина и двухлетний ребенок. Возгорание началось в результате короткого замыкания.

По данным правоохранительных органов, 39-летняя женщина с ребенком ночевала у своего сожителя в летней кухне. Вечером перед пожаром взрослые распивали спиртные напитки. Во время пожара мужчина в состоянии опьянения выбрался из задымленного помещения, где остались женщина и ребенок. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Известно, что ранее погибшая была лишена родительских прав в отношении шести детей и состояла на учете в органах соцзащиты.

Со слов очевидцев установлено, что отопление помещения производилось с помощью двух обогревателей. Очаг пожара находился как раз в том месте, где располагались электроприборы.

Также известно, что 6 января женщина была проинструктирована насчет мер пожарной безопасности межведомственной комиссией. Место ее проживания по другому адресу было оборудовано дымовым извещателем.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».