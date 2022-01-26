Женщина выпала из окна дома на северо-востоке Москвы

Женщина выпала из окна дома в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы и погибла. По данным «Известий», трагедия произошла в среду, 26 января, в Ясном проезде.

Жительница столицы выпала из окна на девятом этаже, передает агентство городских новостей «Москва». По факту ее гибели проводится проверка, пишет «Москва 24».

Ранее, в ночь на 10 января, школьница разбилась насмерть в Краснодаре. Известно, что девочка упала с балкона многоэтажки. По словам очевидцев, тело было найдено на крыше подъезда. Проводятся проверки и судебно-медицинская экспертиза.