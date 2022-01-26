Экс-директора рязанского завода обвиняют в хищениях на 400 млн рублей

Обвинения предъявлены бывшему гендиректору рязанского государственного предприятия и его сыну, в разные периоды занимавшему различные руководящие должности на предприятии. Им вменяют присвоение госимущества в особо крупном размере и мошенничество.

Следствие установило, что в 2011 году гендиректор госпредприятия в Рязани, в том числе производящего продукцию для нефтедобывающей промышленности, создал и возглавил группу. В ее состав вошли его сын, зять и знакомый, занимавшие на заводе ключевые посты.

В период с 2012 по 2015 год группа совершила хищение продукции стоимостью 433 млн рублей, используя сложную схему фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.

В 2014 году сын гендиректора со своим знакомым воспользовались наличием формального документооборота и похитили средства дочернего предприятия в размере более 13,5 млн рублей.

Фигурантов дела обвиняют в присвоении, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ущерб возмещен на сумму более 142 млн рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 100 млн рублей.

Обвиняемые своей вины не признают и активно противодействуют расследованию. Однако обвинительные заключения утверждены, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, пишет РИА «7 новостей».

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что речь идет о заводе «Красное знамя», который производит пружинные протекторы, используемые на нефтедобывающих скважинах.