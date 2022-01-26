Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы COVID-19

Министерство здравоохранения России подготовило рекомендации по лечению легкой формы COVID-19. В памятке, опубликованной ведомством 26 января, содержатся рекомендации отдельно для детей, а также для взрослых.

Россияне, которые вакцинировались или перенесли заболевание менее полугода назад, могут получить больничный, если у них наблюдается легкое течение заболевания.

Минздрав рекомендует заболевшим оставаться дома и контролировать температуру тела каждые сутки. Лечение в такой ситуации пациентам не потребуется, считают в ведомстве.

Скорую помощь необходимо вызывать лицам, входящим в группу риска, если у них появляется чувство нехватки воздуха, одышка, учащение дыхания или боль в грудной клетке.

Обратиться за экстренной помощью также следует, если температура тела поднялась выше 38 градусов.

Самостоятельно принимать антибиотики не нужно, предупредили в Минздраве.

Обратиться в поликлинику в ведомстве советуют, если у неболевшего и непривитого ПЦР-тест выявил наличие заболевания. Несовершеннолетним в случае выявления заболевания необходимо соблюдать режим самоизоляции, медики дистанционно назначат ребенку лечение, уточнили в ведомстве.

Как сообщила накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, при штамме коронавируса «Омикрон» бессимптомное течение заболевания может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или переболел.

Медик посоветовала россиянам соблюдать масочный режим, чтобы обезопасить себя от заболевания, носителями которого являются лица, переносящие его бессимптомно.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе доминирует штамм «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать.

В России с января 2021 года проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и вакцина для подростков «Спутник М».

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