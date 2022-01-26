Ракова назвала долю лечащихся амбулаторно пациентов с COVID-19 в Москве

В Москве более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился COVID-19, лечатся амбулаторно. Об этом сообщила в среду, 26 января, в эфире телеканала «Россия 24» вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники», — отметила Ракова, добавив, что «Омикрон» реже вызывает пневмонию.

При этом, по ее словам, этот штамм не доминирует среди госпитализированных в Москве. В настоящий момент, как уточнила вице-мэр столицы, в Москве свободно 42% коек для пациентов с COVID-19.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин также сказал, что в городе доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако «остатки «Дельты» дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций». По словам градоначальника, из-за того что «Омикрон» продолжает вытеснять «Дельту», серьезного повышения нагрузки на столичные больницы в ближайшее время не ожидается.

26 января стало известно, что в Москве усилены проверки противоэпидемических мер на предприятиях сферы торговли, культуры и общепита.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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