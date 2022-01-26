Путин оценил дискуссии о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин заявил, что знаком с дискуссиями по теме регулирования криптовалют в стране. Об этом глава государства сообщил в среду, 26 января, на совещании с членами правительства.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации», — отметил Путин.

Российский лидер призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

Как отметил днем ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков, нижняя палата парламента может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, до 31 июля.

По словам Аксакова, рынок цифровых валют «слишком быстро» развивается. Парламентарий уверен, что «важно поставить точки по многим вопросам».

Ранее, 20 января, ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В тот же день президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что ЦБ надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области. Он отметил, что не готов однозначно говорить о том, что Россия пойдет на это.