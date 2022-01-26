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Газохранилища Германии заполнены на 40–41%

Минэкономики: газохранилища в ФРГ заполнены на 40-41%
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Газохранилища в ФРГ заполнены на 40–41%, энергетическая безопасность обеспечена. Об этом заявила в среду, 26 января, на брифинге в Берлине представитель минэкономики Беате Барон.

«Энергетическая безопасность в ФРГ в настоящий момент по-прежнему обеспечена, конечно, мы должны очень внимательно следить за ситуацией. Газохранилища заполнены сейчас на 40–41%, это, конечно, значительно ниже, чем в прошлые годы», — отметила Барон.

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По ее словам, Берлин намерен рассмотреть вопрос об «улучшении инструментов подготовки» в вопросе энергообеспечения к следующей зиме.

Ранее в этот день исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что заполненность газохранилищ Германии находится сегодня на самом низком за всё время уровне. В то же время Блешке отметил, что из-за довольно мягкой погоды напряженность на рынке не столь сильная.

18 января в министерстве экономики ФРГ заявили, что газохранилища страны заполнены на 50% и рабочего газа хватит менее чем на 18 суток. При этом расчеты производились по состоянию на 11 января 2022 года.

Низкий уровень заполненности хранилищ стал одной из причин энергетического кризиса в Европе, начавшегося в конце августа. На ситуацию повлияло повышение спроса на сырье в Азии, снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях и низкий уровень запасов в хранилищах.

Так, 21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе и возобновления ветрогенерации.

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