Невролог назвал особенности некоторых видов головной боли

Невролог больницы им. В.В. Виноградова Петр Соков рассказал, что некоторые виды головных болей могут указывать на наличие серьезного заболевания.

По словам специалиста в беседе с Pravda.Ru 25 января, головная боль бывает первичной и вторичной. Первая является самостоятельной болезнью и включает в себя мигрень или головную боль напряжения. Вторичная головная боль встречается чаще: она похожа на обруч, сжимающий голову. Ее провоцируют стресс или напряжение мышц шеи, однако факторы могут быть индивидуальными. Также она может быть связана с травмами головы, нарушением кровообращения, опухолью или другой патологией мозга.

Если головная боль сопровождается другими неврологическими патологиями, такими как онемение в конечности, слабость, то стоит обратиться к специалисту.

Если боль возникает резко и имеет высокую интенсивность, нужно срочно вызывать скорую помощь, поскольку это может быть признаком инсульта или опухоли.

Кроме того, по мнению невролога, следует обращаться к врачу, если головные боли влияют на качество жизни. Это может выражаться в снижении работоспособности и качества сна, пишет RT.

Ранее 26 января невролог Елена Беленко рассказала, что боли в области шеи не всегда связаны с патологиями позвоночника, но могут зависеть от уменьшения или увеличения межпозвоночных дисков. Частыми причинами болей в шее специалист назвала сидячий образ жизни, работу за компьютером и различные вегетативно-соматические проблемы, связанные с узлами шеи.