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Renault опубликовала изображение салона нового кроссовера Austral

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Французская компания Renault опубликовала 26 января изображение салона нового кроссовера Austral.

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Главной отличительной особенностью салона станет виртуальная приборная панель, визуально объединенная с 24,3-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса. Вместе дисплеи образуют L-образный цифровой кокпит, ориентированный на водителя.

Новая модель Austral заменит в модельной линейке бренда другой кроссовер — Kadjar. Длина Renault Austral составит 4510 мм. В салоне смогут разместиться пять человек, включая водителя.

В линейку двигателей войдут 1,3-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом, действующие вместе с компактными вспомогательными электрическими агрегатами по схеме «умеренный гибрид». Кроме того, у модели будут версии с полноценными гибридными, а также с полностью электрическими силовыми установками.

21 декабря сообщалось, что Renault представила новую версию седана Logan для российского рынка, которая может работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе (метане).

Седан Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л.с.) в паре с механической коробкой передач. Для метана предусмотрен баллон емкостью 90 л, который установлен в багажнике. При этом сохранен 50-литровый бензобак. Суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 1 тыс. км.

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