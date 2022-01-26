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ЦИК получила заявки на проведение онлайн-голосования от шести регионов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в единый день голосования в 2022 году. Об этом в среду, 26 января, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

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«Субъекты, в которых проходят выборы в этом году в законодательные собрания или [дополнительные] выборы депутатов Госдумы, имеют возможность подать заявку на участие в применении ДЭГ. На сегодняшний день мы имеем такие заявки от шести субъектов РФ», — заявил Булаев в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, срок подачи заявок истекает до конца января.

15 декабря глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение дистанционного электронного голосования в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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