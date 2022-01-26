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В ФРГ создали группу по расследованию преступлений с использованием Telegram

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Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало рабочую группу по Telegram для повышения возможностей расследования преступлений с использованием мессенджера. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ведомства.

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«Угрозы, оскорбления, призывы к расправе: мессенджер Telegram по оценкам немецких органов безопасности все более превращается в коммуникативную площадку радикализации. Особенно затронуты этим (угрозами) политические должностные и уполномоченные лица, а также представители науки и медицины, которые занимаются публично борьбой с пандемией коронавируса», — говорится в публикации.

Как указал президент BKA Хольгер Мюнх, пандемия коронавируса сказалась на радикализации пользователей Telegram.

«Правовое государство должно решительно противостоять этому развитию событий. Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но будем принимать наши меры и в случае, если Telegram не будет сотрудничать», — подчеркнул он.

В ведомстве уточнили, что целью рабочей группы станет идентификация подозреваемых и их уголовно-правовое преследование. Также BKA вместе с земельными уголовными ведомствами будет добиваться сотрудничества от Telegram для удаления контента или передачи учетных данных при расследованиях «в сфере политически монтированной преступности».

12 января глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления о возможности отключения в ФРГ Telegram является публичным объявлением войны популярному мессенджеру. Она отметила, что давление властей ФРГ на Telegram не ограничивается публичными заявлениями. Так, в отношении компании открыты несколько судебных производств.

При этом депутат ландтага федеральной земли Рейнланд-Пфальц от партии «Альтернатива для Германии» Иоахим Пауль заявил «Известиям», что угроза блокировки мессенджера Telegram на территории страны противоречит статусу ФРГ как правового государства.

В декабре Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию. Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение закона о защите сети.

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