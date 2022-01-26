В бундестаге понадеялись на решение украинского кризиса в нормандском формате

Для деэскалации ситуации на Украине необходимо более тесное сотрудничество в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в среду, 26 января, заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по обороне от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Джо Вайнгартен.

«Я выступаю против экспорта летального оружия с немецкой стороны, так как это не способствует решению проблемы. Нам нужны дипломатические инициативы, в частности, более тесное сотрудничество в нормандском формате», — отметил немецкий политик.

В свою очередь, член комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер указал на то, что отказ Германии от поставок оружия на Украину — «политическое следствие немецкой истории». Он подчеркнул, что правительство ФРГ не без оснований договорилось не поставлять вооружение в кризисные регионы.

«Это реальное политическое следствие немецкой истории, которое я считаю очень правильным и важным. Я вижу роль Германии не как поставщика оружия, а как сторонника дипломатии и мира», — добавил депутат.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он отметил, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

21 января стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Спустя день Кулеба заявил, что в Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.