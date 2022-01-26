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В НАТО сочли ряд предложений РФ по безопасности неприемлемыми

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В Североатлантическом альянсе (НАТО) сочли многие предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми. Об этом в среду, 26 января, сообщает неназванный дипломат одной из стран Запада.

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По его словам, в ответе НАТО на предложения РФ будут перечислены вопросы, над которым альянс может работать с Москвой.

«Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

26 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва донесет до общественности суть ответа Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности, однако не станет его публиковать, если американские власти об этом попросят.

Накануне представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что письменный ответ США на предложения России по безопасности еще не передан, но Москву он вряд ли удивит. Американская сторона уведомила представителей Украины о содержании ответного отчета по итогам переговоров.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит Москве на этой неделе письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и будет ждать реакции властей РФ.

Днем ранее Прайс сообщил, что любые шаги, которые предпримет американская сторона, не будут уступками РФ. Он пояснил, что действия двух стран должны быть взаимными, а значит, России тоже придется сделать что-то, что помогло бы улучшить безопасность США.

21 января состоялись переговоры Блинкена и Лаврова. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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