Ученый объяснил низкое число подтвержденных случаев «Омикрона» в России

Случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикроном» в России намного больше, чем подтвержденных официально, так как исследование на наличие вируса не предполагает выявление варианта COVID-19. Такое мнение в среду, 26 января, выразил доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм.

По его словам, нет никаких сомнений, что на сегодняшний день большая часть новых случаев COVID-19 вызвана штаммом «Омикрон». Ученый также выразил мнение, что к штамму «Дельта» в России должен быть довольно сильный иммунитет после летне-осенних волн распространения вируса.

«Допустим, человек делает ПЦР и получает положительный результат. Однако исследование на штамм, вызвавший заражение, проводится крайне редко. Отсюда и разница в статистике — фактически случаев «Омикрона» намного больше, чем подтвержденных официально», — сказал Тамм в беседе с «Известиями».

Он также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге подобных исследований проводится больше, чем в других регионах России.

«Возможно, поэтому получается, что в Северной столице выявленных случаев «Омикрона» больше», — заключил Тамм.

Ранее в среду заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице 80% выявляемых случаев COVID-19 приходится на «Омикрон».

При этом днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом в 68 регионах страны.

25 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Он уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в городе выросла на треть.

Также Собянин отметил, что за две недели в Москве количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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