Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске

В Уссурийске проводится проверка по факту пожара в квартире многоэтажного дома по улице Горького. В одной из комнат обнаружено тело мужчины.

Возгорание произошло вечером 25 января. Сотрудники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия через четыре минуты после поступления сообщения, к тому моменту из окон квартиры на седьмом этаже вырывались дым и пламя. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Квартира повреждена изнутри на общей площади 10 кв. м. В помещении обнаружено тело 53-летнего мужчины. В МЧС уточнили, что развитию пожара способствовало его позднее обнаружение.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

25 января в Тулуне (Иркутская область) в результате пожара погибли женщина и ее двухлетний сын. Огонь полностью охватил жилой дом. В ходе проверки установлено, что погибшая состояла на учете в полиции и ранее была лишена родительских прав в отношении шестерых детей.